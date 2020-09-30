SİHA'DAN SONRA ATAK VE ALTAY DA İSTENİYOR

Azerbaycan'ın Türkiye'den silah almasının önünü açacak anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın bu meblağla Türk savunma sanayisi şirketlerinden istediği ürün ve hizmet alabileceği vurgulanmıştı. Yapılan anlaşma sonrası Azerbaycan harekete geçti. Azerbaycan'ın Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB 2 SİHA satın aldığı öne sürülürken, Atak helikopteri ve Altay tankları için de görüşmelerin yürütülebileceği kaydediliyor.

Türkiye bir NATO ülkesi olarak NATO'nun envanterinde olan silahları 3. bir ülkeye veremez iken SİHA ve İHA'lar Türkiye'nin kendi ürettiği silahlar olması nedeniyle bu silahların Azerbaycan'a verilmesinin önünde hiçbir engel bulunmuyor.

İLK KEZ TATBİKAT İÇİN GETİRİLDİ

T129 ATAK Taarruz Helikopteri 30 Temmuz'da Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatında ilk defa Nahçıvan'a getirilmiş, Azerbaycan'a ait helikopterlerle birlikte uçuşlar yapan ATAK helikopteri katılımcıların ilgisini çekmişti.Ağır silah yükü ile zorlayıcı sıcak hava-yüksek irtifa görevleri için optimize edilmiş olan T129 ATAK Helikopteri gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyetine sahip bulunuyor.

Azerbaycan'ın bir diğer talip olduğu askeri araç ise Türkiye'nin yeni nesil ana muharebe tankı Altay oldu. Önümüzdeki aylarda seri üretimine başlanacak olan tank 3 nesil ana muharebe tankı olarak adlandırılıyor.