Başlattığı saldırılarla Azerbaycan'da sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, uluslararası basında kendini ve ülkesini aklamaya çalıştı.

Paşinyan, Washington Post gazetesinden David Ignatius ile telefonla yaptığı mülakatta Türkiye'yi "kendi çevresinde, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve şimdi de Güney Kafkasya'da istikrarsızlık yaratmakla" suçlamaya kalktı.

PAŞİNYAN'DAN PARALI ASKER YALANI

Ermeni askeri kıyafetleri giyerek Azerbaycan'a karşı saldırılar düzenleyen PKK'lı teröristleri görmezden gelen Paşinyan, "Türkiye, çatışmanın patlak vermesinden bu yana Suriye'den gelen paralı askerlerle Azerbaycan'a yardım ediyor." sözlerini sarf etti.

ABD'DEN YARDIM İSTEDİ

Kendisinin ve meslektaşlarının ABD, Rusya, Fransa ve Almanya'dan üst düzey yetkililerle görüştüğünü belirten Paşinyan, Washington'dan yardım istediğini dile getirerek, "Ancak şu ana kadar ateşkes veya uzlaşma müzakerelerine yönelik belirgin bir ilerleme olmadı." dedi.

"TRUMP SESSİZ KALDI"

Nikol Paşinyan ile görüşmesini aktaran David Ignatius da yazısında, "Geçmişte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan dostluğuyla övünen Başkan Trump, şu ana kadar durum hakkında sessiz kaldı." ifadesiyle Ermenistan'ın korunması gerektiğini ima etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16'nın Ermenistan'a ait savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

ERMENİSTAN SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ İDDİASI

Nikol Paşinyan, "Ermeni S-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirilen Türk F-16'nın Vardenis bölgesinde Azerbaycan saldırısına destek sağlıyor." diye konuştu. Daha sonra yazıda, hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın uçağın düşürüldüğü iddiasını yalanladığı kaydedildi.

ALİYEV'İ SUÇLAMAYA KALKTI

Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i de hedef alarak, "Aliyev son günler, haftalar, aylar içinde defalarca böyle bir saldırı tehdidinde bulundu." ifadesini kullandı. Paşinyan, kendi ülkesinin saldırıları başlatan taraf olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalıştı. Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün olan, Ermeni halkına karşı ilan edilen bir savaş. Kendimizi savunmak için her yolu kullanmalıyız."

DAVOS'UN TEPKİ ÇEKEN MODERATÖRÜ

David Ignatus, 2009'da düzenlenen ve dönemin Başbakanı Erdoğan'ın "One Minute" diyerek terk ettiği Davos Zirvesi'nin moderatörlüğünü yapmıştı.

Ignatus, Erdoğan ile dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e eşit oranda söz vermemesi ve Erdoğan'ın Peres'e cevap vermesine imkan tanımaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.