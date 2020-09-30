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    • 30.09.2020 11:50
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    Başkanı Trump'ın "rakunları" ’daki gazetecilere saldırdı

    Başkanı 'ın yaramaz rakunlardan oluşan bir çete, 'da basın mensuplarına saldırdı. Rakunların saldırısına uğrayan ABD televizyon kanalı muhabiri , “Bu sabah bir rakunun 'da birçok haber ekibine saldırmasıyla Beyaz Saray'a ağır bir Pawnee havası hakim oldu. Uzaklaştırılmadan önce rakunun önce bir fotoğrafçıyı, daha sonra da bir muhabiri pantolonlarından yakaladı." dedi.

    DHA
    Trump'ın rakunları gazetecilere saldırdı

    Başkanı 'ın 'daki 4 rakun, basın mensuplarına saldırdı. Zor anlar yaşayan basın mensupları yaralanmaktan kıl payı kurtuldu. Tüylü hayvanlar, haber yapmaya çalışan bir muhabirle fotoğrafçının kıyafetlerini yakaladı.




    Rakunların saldırısına uğrayan ABD televizyon kanalı muhabiri , "Bu sabah bir rakunun North Lawn'da birçok haber ekibine saldırmasıyla Beyaz Saray'a ağır bir Pawnee havası hakim oldu. Uzaklaştırılmadan önce rakunun önce bir fotoğrafçıyı, daha sonra da bir muhabiri pantolonlarından yakaladı." dedi.



    "RAKUNLARI TRUMP GÖNDERDİ"
    Olayın sosyal medyada paylaşılmasından sonra, birçok kişi rakunları gazetecilerin üstüne Başkan Donald Trump'ın gönderdiği yorumları yapıldı. Rakun, 'da, ağaçlarda yaşayan ve kafası tilkiye benzeyen, uzun kuyruğu alaca halkalı, boyu yaklaşık 90 cm, kuyruğu 30 santimetre olan kürklü bir hayvan olarak biliniyor.

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