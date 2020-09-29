Batı'nın gazına gelen Ermeni lider Paşinyan, Azerbaycan'a saldırdı. Azeri ordusu da Türk SİHA'ları kaldırdı. Dağlık Karabağ'da ilerlemeye başladı

Sömürgeci kafa, Suriye'nin ardından Akdeniz'de Türkiye'yi kuşatmaya çalıştı. Başaramadı. Bu kez Kafkas krizini hortlattı. Paşinyan'ı Azerbaycan'a saldırttı.

Fakat Azeri ordusu çok sert tokat attı. Türk SİHA'larıyla Ermeni hatlarını yardı. Başkan Erdoğan da nihai hedefi açıkladı: Karabağ'da işgale son vermenin vakti geldi.

TWITER'DAN DESTEK MESAJLARI

SENDEN YÜREKLİSİ YOK REİS

DEMİR TAVINDA DÖVÜLÜR

HELAL TÜRKİYE, HER CEPHEDE VARSIN

TÜRKİYE İMPARATORLUĞU İLAN EDİLSİN

AKAR'DAN SERT UYARI

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ı uyardı. "Derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır" dedi.

SİHA'LARIN BÜYÜK BAŞARISI

Yerli ve milli SİHA'larımız, önce Suriye'de sonra- Azerbaycan tarafından Karabağ'da kullanıldı. Ermenistan tanklarını yerle bir etmeyi başardı.

4 PARTİDEN ORTAK BİLDİRİ

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımladı. Ermenistan'ın saldırıları en güçlü şekilde kınandı.

ÇOCUK KATİLİ ERMENİSTAN

Ermenistan, Doğu Karabağ'da kadın ve çocukları hedef aldı. Alçakların bombardımanı sonucu 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Onlar arasında Fidan Kurbanova ile Şehriyar Kurbanov adlı öğrencilerin de olduğu bildirildi.

TAM DESTEK

Ermenistan'ın bombardımana tuttuğu Azeri köylerinde siviller hayatını kaybetti. Dünya bu vahşete sessiz kalırken ünlü isimler de Azerbaycan'a destek verdi:

OKTAY KAYNARCA: Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır.

SİNAN AKÇIL: Kardeş ülkeye dokunan hesabını öder elbet.

CÜNEYT ARKIN: İki bedende bir can.

ELİF ECE UZUN: Azerbaycanlı asker ve sivillerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

SEDA SAYAN: Azerbaycan'ın kederi kederimiz sevinci sevincimizdir.

MEHMET BOZDAĞ: Ermenistan'ın sivillere gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

EBRU GÜNDEŞ: Azerbaycan ve Türkiye dost değildir. Bizler kardeşiz.