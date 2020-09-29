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    • 29.09.2020 Gazete
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    'ye karşı ve 'de başarısız olan sömürgeci kafa Paşinyan’ı ’a saldırttı!

    Sömürgeci kafa, ’nin ardından ’de ’yi kuşatmaya çalıştı. Başaramadı. Bu kez Kafkas krizini hortlattı. Paşinyan’ı ’a saldırttı.

    Kaşınyan!

    Batı'nın gazına gelen Ermeni lider Paşinyan, 'a saldırdı. Azeri ordusu da Türk SİHA'ları kaldırdı. 'da ilerlemeye başladı

    Sömürgeci kafa, 'nin ardından 'de 'yi kuşatmaya çalıştı. Başaramadı. Bu kez Kafkas krizini hortlattı. Paşinyan'ı Azerbaycan'a saldırttı.

    Fakat Azeri ordusu çok sert tokat attı. Türk SİHA'larıyla Ermeni hatlarını yardı. Başkan Erdoğan da nihai hedefi açıkladı: Karabağ'da işgale son vermenin vakti geldi.

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    AKAR'DAN SERT UYARI
    MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ı uyardı. "Derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır" dedi.

    SİHA'LARIN BÜYÜK BAŞARISI
    Yerli     ve milli SİHA'larımız, önce Suriye'de sonra- Azerbaycan tarafından Karabağ'da kullanıldı. Ermenistan tanklarını yerle bir etmeyi başardı.

    4 PARTİDEN ORTAK BİLDİRİ
    AK Parti, CHP, ve İYİ Parti'nin grupları ortak bildiri yayımladı. Ermenistan'ın saldırıları en güçlü şekilde kınandı.

    ÇOCUK KATİLİ ERMENİSTAN
    Ermenistan,     Doğu Karabağ'da kadın ve çocukları hedef aldı. Alçakların bombardımanı sonucu 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Onlar arasında Fidan Kurbanova ile Şehriyar Kurbanov adlı öğrencilerin de olduğu bildirildi.


    Ermenistan'ın     bombardımana tuttuğu Azeri köylerinde siviller hayatını kaybetti. Dünya bu vahşete sessiz kalırken ünlü isimler de Azerbaycan'a destek verdi:

    OKTAY KAYNARCA: Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır.

    SİNAN AKÇIL: Kardeş ülkeye dokunan hesabını öder elbet.

    CÜNEYT ARKIN: İki bedende bir can.

    ELİF ECE UZUN: Azerbaycanlı asker ve sivillerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

    SEDA SAYAN: Azerbaycan'ın kederi kederimiz sevinci sevincimizdir.

    MEHMET BOZDAĞ: Ermenistan'ın sivillere gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

    EBRU GÜNDEŞ: Azerbaycan ve Türkiye dost değildir. Bizler kardeşiz.

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    Haberler Güncel Türkiye'ye karşı Suriye ve Akdeniz'de başarısız olan sömürgeci kafa Paşinyan’ı Azerbaycan’a saldırttı!
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