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    • 28.09.2020 16:20
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    askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi!

    Son dakika haberi... 'dan kayıp haberleri gelmeye devam ediyor. Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" açıklamasını yaptı.

    Cepheden kaçan askerleri vurun emri

    karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan 'dan peş peşe kayıp haberleri gelirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Dargahli'den Ermenistan sundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

    KAÇAN ASKERLERE VUR EMRİ
    Yenişafak'ın haberine göre "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" açıklamasını yaptı.

    KOMUTA MEVZİLERİ KURULDU
    Vagif Dargahli, Azertac haber sitesine verdiği demeçte, "Alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu" söyledi.

    KAÇANLARI YAKALIYORLAR
    Dargahli kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Öte yandan kurulan merkezlerde ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği kaydedildi.

    AZERBAYCAN ORDUSUNUN TOPRAKLARINI ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARMA OPERASYONU DEVAM EDİYOR
    Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın dün i ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek dün sabah saatlerinde Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.

    Azerbaycan ordusu, misilleme olarak gerçekleştirdiği ateşlerin ardından ise ileri harekat başlattı.

    Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

    İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

    Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, bölgesinde Ermenistan ordusuna ait 10'dan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.

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