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    • 27.09.2020 22:52
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    'ın 'a yönelik karşı saldırısı korkuttu! Putin'e sığındılar

    Ermeni güçlerinin, sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan sunun başlattığı karşı saldırı 'ı korkuttu ve , Devlet Başkanı 'e sığındı. Putin ve Paşinyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde 'daki durum ele alındı. Görüşmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

    Ermeni güçlerinin, sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan sunun başlattığı karşı saldırı 'ı korkuttu ve , Devlet Başkanı 'e sığındı. Putin ve Paşinyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde 'daki durum ele alındı. Görüşmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Paşinyan telefonda görüştü.

    "RUSYA DERİN ENDİŞE DUYMAKTADIR"
    Görüşmede, Dağlık Karabağ'da yaşanan son olayların ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Rusya tarafı, büyük çaplı askeri ların devam etmesi nedeniyle derin endişelerini dile getirdi. Görüşmede, çatışmaların daha da artmasını önlemek için gerekli tüm çabayı göstermenin önemli olduğu ve daha da önemlisi, askeri adımların durması gerektiği kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

    Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

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