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    • Dünya
    • 27.09.2020 14:47
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    • 27.09.2020 14:47
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Hikmet Haciyev'den Başkan Erdoğan'a teşekkür!

    Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Hikmet Haciyev sınır hattındaki son durumu A Haber canlı yayınına katılarak aktardı. Haciyev " tarafında saldırı düzenlendi. Artık yeter bu sefer kararımız kesindir savaş dahil her şey olabilir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'a destekleri için teşekkür eden Haciyev, "Her konuda olduğu gibi bugün de yanımızda" şeklinde konuştu.

    Aliyev'in sözcüsünden Başkan Erdoğan'a teşekkür!

    Hacviyev: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajından ve ülkemize desteğinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Erdoğan'ın mesajından Azerbaycan mutlu oldu. Kardeş Türkiye'nin yanımızda olmasından dolayı çok mutluyuz.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Hikmet Haciyev sınır hattındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

    Haciyev şu ifadeleri kullandı:

    Dünyanın 'ı kınaması gerek. Ermenistan askerlerinin Azerbaycan topraklarında ne işi var? Biz bu olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıma gibi bir niyetimiz yok. Buradan çıkan kararlar bir tavsiye kararları daha önce çıkan kararları uygulasınlar.

    Sivil insanlarımız arasında hayatını kaybedenler var. Artık işgal edilen topraklarımızdan çekilmemeliler.

    Tüm dünyaya Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.

    6 KÖY ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILDI
    Öte yandan Haciyev, Azerbaycan tarafından yapılan "Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığı" açıklamasını A Haber ekranlarında teyit etti.

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