Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Hikmet Haciyev'den Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Hacviyev: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajından ve ülkemize desteğinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Erdoğan'ın mesajından Azerbaycan mutlu oldu. Kardeş Türkiye'nin yanımızda olmasından dolayı çok mutluyuz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Hikmet Haciyev sınır hattındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Haciyev şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın Ermenistan'ı kınaması gerek. Ermenistan askerlerinin Azerbaycan topraklarında ne işi var? Biz bu olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıma gibi bir niyetimiz yok. Buradan çıkan kararlar bir tavsiye kararları daha önce çıkan kararları uygulasınlar.

Sivil insanlarımız arasında hayatını kaybedenler var. Artık işgal edilen topraklarımızdan çekilmemeliler.

Tüm dünyaya Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.

6 KÖY ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILDI

Öte yandan Haciyev, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan "Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığı" açıklamasını A Haber ekranlarında teyit etti.