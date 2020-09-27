Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetle kınayan bir açıklama yaptı. Albayrak açıklamasında, "Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ermenistan'ın #Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız.

Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.