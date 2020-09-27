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    • 27.09.2020 12:40
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    Son dakika: 'tan 'a sert tepki

    Son dakika haberleri... , 'ın 'a saldırısını şiddetle kınayan bir açıklama yaptı. Albayrak açıklamasında, "Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

    Bakan Albayrak'tan Ermenistan'a sert tepki

    Son dakika haberleri... , 'ın 'a saldırısını şiddetle kınayan bir açıklama yaptı. Albayrak açıklamasında, "Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

    Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    Ermenistan'ın #Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız.
    Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

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