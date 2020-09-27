Azerbaycan - Ermenistan savaşı son durum nedir? Azerbaycan ordusu hain saldırı sonrası Ermenistan'a karşı operasyon başlattı. Azerbaycan ordusunun Ermeni ordusu hedeflerine SİHA'larla atış yaptığı anlar ise kamuoyu ve dünyayla paylaşıldı. Ermenistan'ın alçak saldırısına Azerbaycan'dan misliyle cevap verilmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntülendi. Peki seferberlik ne demek? Azerbaycan hangi bölgeleri geri aldı? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
AZERBAYCAN SEFERBERLİK İLAN ETTİ!
Azerbaycan, 24 saat için seferberlik ilan ettiğini açıkladı. Azerbaycan ordusu hain saldırı sonrası Ermenistan'a karşı operasyon başlattı. Azerbaycan ordusunun Ermeni ordusu hedeflerine SİHA'larla atış yaptığı anlar ise kamuoyu ve dünyayla paylaşıldı.
ASKERİ SEFERBERLİK NEDİR?
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın köylerine yönelik başlattığı saldırı sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan, sıkıyönetim ve askeri seferberlik ilan ettiklerini açıkladı. Bunun üzerine askeri seferberliğin ne demek olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Askeri seferberlik savaşa hazırlıktır. Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini ekonomisine yönetimini savaşın getirisine göre uygun duruma sokma hazırlıkları ve önlemlerin alınması durumu askeri seferberlik demektir.
AZERBAYCAN'DAN 'TESLİM OL' ÇAĞRISI
Azerbaycan Askeri Komutanlığı, işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına, can kayıplarının artmaması için "direnmemeleri ve teslim olmaları" çağrısında bulundu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni garnizonunun teslim olduğu takdirde savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yürütüleceği belirtildi. Açıklamada, Ermeni güçlerin direnişi sürdürdüğü takdirde silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği kaydedildi.
AZERBAYCAN 6 KÖYÜ GERİ ALDI
13.48: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
AKAR, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
13.46: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Akar, Hasanov ile görüşmesinde, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.
AZERBAYCAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER
13.20: Ermenistan'ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirten Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Erivan yönetimi bu saldırının bedelini ödeyecektir. Dünya bu saldırgan tutuma karşı seyirci kalmamalı" dedi.
RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA
11.30: Dağlık Karabağ'daki sivil yerleşim yerlerini de hedef alan Ermenistan saldırıları sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı hattında gerilimin yeniden tırmanmasını endişeyle karşıladıklarını, Azerbaycan ve Ermenistan'a derhal ateşe son vermeleri yönünde çağrı yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların durdurularak, taraflara müzakerelere başlama çağrısında bulundu. Açıklamada, "Durumu istikrara kavuşturmak için tarafları derhal ateşkese ve müzakerelere başlamaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.
Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.
HAİN SALDIRILAR SONRASI ALİYEV'DEN İLK AÇIKLAMA: ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMAYACAK
10.57: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın hain saldırıları sonrası yaptığı açıklamada "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik. Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor. Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.
12 ADET OSA UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ
08.50: Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.
"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.
ERMENİSTAN, AZERBAYCAN HELİKOPTERİNİ DÜŞÜRDÜ
Açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.
AZERBAYCAN ORDUSU KARŞILIK VERİYOR
06.15: Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.
06.00: Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yönelik saldırılar başladı.
AZERBAYCAN'DAN AÇIKLAMA: BÜYÜK ÇAPLI SALDIRI
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.
DAĞLIK KARABAĞ SORUNU NEDİR?
Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ ve Dağlık Karabağ'ı çevreleyen Ermeni kontrolündeki Azerbaycan toprakları'ndaki etnik çatışma ve toprak anlaşmazlığıdır. Artsah Cumhuriyeti fiilen bağımsızdır, ancak Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmamış bir cumhuriyettir. Çatışmanın kökeni, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Sovyetler Birliği döneminde, Josef Stalin Dağlık Karabağ bölgesini, tarihsel olarak Ermeni ve çoğunluğu Ermeni nüfusu olan Sovyet Azerbaycan'da bir özerk oblast haline getirmeye karar verdi.
Mevcut çatışma, 1988'de Karabağ Ermenilerinin, Karabağ'ın Sovyet Azerbaycan'dan Sovyet Ermenistan'a devredilmesini talep ettiği zaman başladı. Çatışma, 1990'lı yılların başlarında, geniş çaplı bir savaşa dönüştü.
1994 yılında imzalanan bir ateşkes, Bakü'nün statüko ile olan sıkıntılarını artırmasının yanı sıra, Erivan'ın sağlamlaştırma çabalarıyla çelişen yirmi yıllık göreceli istikrar sağladı. Nisan 2016'da yaşanan dört günlük bir gerginlik, ateşkesten sonra bugüne kadar yaşanan en şiddetli çatışma oldu. O zamandan beri, devam eden geniş çaplı düşmanlık tehlikesi büyük ölçüde arttı.
DAĞLIK KARABAĞ NEREDE?
Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölge.
SEFERBERLİK NEDİR?
Memleketin, maddi ve manevi bütün güçlerinin (askeri, siyasi, ekonomik ve psikolojik güç) topyekün savaş ihtiyaçlarını karşılayacak ve savaşın devamını sağlayacak seviyeye getirilmesi; diğer bir deyimle maddi manevi bütün kuvvet ve kaynakların, savaş isteklerine göre yöneltilerek barış durumundan sefer durumuna geçirilmesidir. Buna topyekün seferberlik de denir. Sefer kelimesi lügatta "yolculuk, savaşa gitme"; seferberlik ise "yolculuğa, savaşa hazır hale gelme" anlamlarına gelir.