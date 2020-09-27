Son dakika Azerbaycan - Ermenistan savaşı mı çıktı? Sorusu Türkiye'nin gündemine oturdu. Ermeni ordusu alçakça ve ani bir saldırıyla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi. Peki Ermenistan- Azerbaycan ordusu askeri gücü nedir? şte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Azerbaycan Meclisi'nde yapılan oturumun ardından savaş hali ilan edildi
Azerbaycan Meclisi'nde yapılan oturumun ardından Ermenistan saldırılarına karşı savaş hali ilan edildi. Anayasanın 111. maddesine göre, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının belirli bir bölümü fiilen işgal edildiğinde, bir yabancı devlet veya devletler Azerbaycan Cumhuriyetine karşı gerçek bir silahlı saldırı tehdidi olduğunda, Azerbaycan Cumhuriyetine savaş ilan ettiğinde, gerçek bir tehdit durumunda Azerbaycan Cumhuriyetinin tamamında ve ayrı ayrı bölgelerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla savaş hali ilan edilir ve kararname 24 saat içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin onayına sunulur.
SON DAKİKA AZERBAYCAN'DA MGK DA TOPLANDI
Ermenistan - Azerbaycan sınırında hareketlilik sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçelerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başlattığı saldırılara karşı Milli Güvenlik Kurulu'nu topladığı belirtildi.
AZERBAYCAN'DAN SALDIRILARA MİSLİYLE KARŞILIK
Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.
12 UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırılarına karşı cephe boyunca karşı saldırı başlattığını açıkladı.
Ermeni hava savunma birimlerinin 12 uçaksavar füze sisteminin imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Tatar yönünde düşürüldüğü, mürettebatın yaşadığı bildirildi.
"Birliklerimizin hızlı karşı saldırı operasyonu devam ediyor." açıklaması yapıldı.
TÜRKİYE'DEN TEPKİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Kalın, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.
İbrahim Kalın şu açıklamalarda bulundu:
TEHLİKELİ PROVOKASYON
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.
TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN YANINDA
Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir.
AK Parti'li Çelik: Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak, "Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır. Bu saldırılar, Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi" dedi.
Ermenistan'ın #Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 27, 2020
Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi.
Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor
Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı. Ermenistan'ın bir kere daha hukuk tanımaz provokasyon gerçekleştirdiğini belirten AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti:
"Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor. Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan'ı mahkum etmelidir. Türkiye bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Saldırılar sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız." denildi.
Ermenistan- Azerbaycan ordusu askeri gücü nedir?
Azerbaycan'da bir televizyon kanalına konuşan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Azerbaycan ordusu ile Ermenistan ordusunu karşılaştırmak gülünçtür." dedi.
Başbuğ, "Azerbaycan'la Ermenistan ordusunu karşılaştırmak bana göre askeri literatürde veya askeri doktrinde çok komik bir hadise olarak yer alır. Zira iki ülkenin elindeki silahlı gücü, elindeki silahları karşılaştırdığınızda Azerbaycan'ın Ermenistan'a nazaran katbekat üstün, katbekat önde olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Mesela hava unsurlarıyla, mesela kara unsurlarıyla, mesela çok namlulu roketatarlarla, toplarla… Deniz gücünü zaten saymıyorum. Bütün bunları alt alta koyduğunuzda ortaya gerçekten trajikomik bir tablo çıkıyor." ifadelerini kullandı.
İşte rakamlarla Azerbaycan ve Ermenistan ordularının karşılaştırması:
Azerbaycan Kara Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri ve Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşmaktadır.2019 yılından itibaren bütçesi 6 milyar manat (7.5 milyar abd dolari) oldugu belirtildi. Azerbaycan'ın son bilgilere göre toplam asker sayısı 381.940 olarak listelenmiştir.
Kara Kuvvetleri
Ana Muharebe Tankları
T-90 MBT x 200 (T-90C/Rusya'dan alınıyor)
T-80 MBT x 25
T-72 MBT x 400 modernize edilmiş.
T-64 MBT x 100
T-84 Oplot-M MBT x 25(Ukrayna'dan alınmaktadır)
T-80U MBT x 0 (Ukrayna'dan alınmıştır)
Toplam:832 Tank.
Zırhlı Muharebe Aracı
BMP-1 Piyade Muharebe Aracı x 120
BMP-2 Piyade Muharebe Aracı x 240
BMP-3 Piyade Muharebe Aracı x 100
BMD-1 Hava İndirme Muharebe Aracı x 50
BRM-1K Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30
BRDM-2 Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30
BTR-3 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 3
BTR-60 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 29
BTR-70 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 240
BTR-80 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 210
BTR-80A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 180
BTR-82A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100
Matador MRAP x 110 (Lisans üretimi)
Marauder MRAP x 110(Lisans üretimi)
Otokar-Akrep Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100
Otokar-ATM Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x100
Otokar-Kobra Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x150
Çok Namlulu Roketatarlar
"GRAD" BM-21 122mm MLRS - 126
"Lynx GRAD 140mm MLRS - 60
"SMERCH" 9A52 300-mm MLRS - 30
"RAK-12" 128mm MLRS - 12
"LAR-160" MLRS -50
"EXTRA" 300-mm MLRS - 35
107mm Anadolu ÇNRS - 96 (Roketsan ile ortak üretilecek)[6]
122mm Sakarya T-122 -48 (Roketsan ile ortak üretilecek)[6]
RM-70 "Vampir" 122mm -48
"Polonez" 301 mm MLRS
Havan Topu ve Obüsler
M-46 130 mm Sahra topu x 90
D-44 85 mm - 100
D-30 122 mm obüs - 182
D-20 152 mm obüs - 34
2A36 152 mm Top - 54
MT-12 "Rapira" 100mm Yivsiz Antitank Topu - 72
82 mm M5 Azerbaycan yapımı - 240
Balistik Füzeler
OTR-21 Tochka-U
T-300 Kasırga
LORA
Kundağı Motorlu Obüsler
2S1 (Gvozdika) 122 mm Kundağı Motorlu 122mm Obüs - 136
2S3 (Akasiya) 152 mm Kundağı Motorlu 152mm Obüs - 72
2S7 (Pion) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs - 45
2S9 (Nona-S) 120 mm Kundağı Motorlu 120mm - 48
(Atmos) Kundağı Motorlu Obüs-15
(Cardom) Kundağı Motorlu Obüs-40
(T-155 Firtina) Kundağı Motorlu Obüs-36
2S7 (Malka) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs-45
2S31 "Vena" 120 mm Kundağı Motorlu - 100
DANA 152mm Kundağı Motorlu Obüs - 72
Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Organizasyon yapısı ve mevcudu şu şekildedir:
-Kurtemir Hava Üssü, Av/Bombardıman, önleme ve Eğitim Alayı: 17 MiG-29, 4 MiG-21, 31 MiG-25, 5 Su-17, 5 Su-24, 8 Su-25, 8 L-29, 12 L-39
-Gence Hava Üssü Ulaştırma Alayı: 4 Il-76, 3An-2, 1 An-12, An-24, 1 Tu-134,3 Yak-40
-Gala Hava Üssü Helikopter Alayı: 59 Mi-24, 23 Mi-/8/17, 7 Mi-2
Ermenistan askeri gücü
Denize kıyısı olmadığından Deniz Kuvvetleri olmayan Ermenistan'ın Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması gereğince Ermenistan'ın silahlı güçleri 220 tank, 150 top, 100 savaş uçağı, 50 helikopter ile sınırlandırılmıştır.
ERMENİSTAN HAVA KUVVETLERİ!
Ermenistan Hava Kuvvetleri'ndeki personel sayısı 3.000'dir. Ermenistan'ın Gümrü kentinde Rusya'ya ait 18 MiG-29 savaş uçağı bulunmaktadır. Ayrıca Hava Kuvvetleri'nde 15 Su-25 tipi küçük dağlık bölgelerde etkili olabilecek hava saldırı uçakları ve Sovyetler Birliği'nden kalma 1 adet MiG-25 bulunmaktadır.
ERMENİSTAN KARA KUVVETLERİN KAÇ ASKER VARDIR?
Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin toplam asker sayısı 261.432 kişidir. 2001 yılında dönemin Ermenistan Savunma Bakanı olan Serj Sarkisyan'ın yaptığı resmî açıklamaya göre Ermenistan 200 T-72 tipi tank, 72 havan topu ve 204 zırhlı taşıt aracına sahiptir.
Ermeni savaş teçhizatının büyük kısmı işgal altındaki Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmıştır.