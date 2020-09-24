Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 24.09.2020 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2020 08:53
    ABONE OL

    Son dakika: 24 saatte 9 bine yakın vakası!

    kıtasında, yeni tip tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 436 bin 433'e yükseldi.

    AA
    Kritik tablo! 24 saatte 9 bine yakın...

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 813 artarak, 1 milyon 436 bin 433 ulaştı.

    Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 209 artışla 34 bin 587'ye çıktı.

    Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 206 ölümle , 5 bin 822 ölümle , 1918 ölümle `ta görüldü.

    Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

    Güney Afrika'da vaka sayısı 665 bin 188'e ulaştı, bu ülkeyi 107 bin 743 vakayla Fas ve 102 bin 375 vakayla Mısır izledi.

    Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 180 bin 677 kişi de iyileşti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: 24 saatte 9 bine yakın koronavirüs vakası!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri