Ayrıca dün akşam saatlerinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de Ginsburg'un cenazesini ziyaret etmişti.

CENAZE YARIN KONGREYE GİDECEK

Ginsburg'un cenazesi, sevenlerinin ziyaret edebilmesi için iki gün Yüksek Mahkeme'de tutulduktan sonra yarın ABD Kongresi binasına götürülecek. Ginsburg için gelecek hafta Arlington Ulusal Mezarlığı'nda özel bir cenaze töreni düzenlenmesi ve yargıcın buraya defnedilmesi planlanıyor.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ginsburg, ocak ayında geçirdiği ameliyat sonrasında evinde tedavi görmeye başlamış, ancak geçen hafta hayatını kaybetmişti.

Dönemin Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993 yılında mahkemeye atanan Ginsburg, liberal görüşleriyle tanınıyordu.