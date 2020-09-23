



ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının, Başkan Donald Trump'a sunulan "Rusya ile ilgili istihbarat" akışını sınırlandırdığı ileri sürüldü.

Amerikan siyasi haber sitesi Politico'nun 9 CIA yetkilisine dayandırdığı haberine göre, CIA Direktörü Gina Haspel, Rusya ile ilgili herhangi bir istihbaratın, Beyaz Saray'a gönderilmesi konusunda "aşırı temkinli" davranıyor.

Ayrıca Haspel, CIA'in Rusya ile ilgili istihbarat toplayan birimlerle genellikle görüş ayrılıklarına düşüyor ve bu birimleri "kendisini yanlış yönlendirmekle" suçluyor.

Beyaz Saray'a gidecek Rusya ile ilgili tüm bilgileri incelemek için Haspel'in CIA Genel Danışmanı Courtney Elwood'u görevlendirdiğini belirten yetkililer, daha önce hiçbir genel danışmanın istihbari konularda bu derece işin içine girmediğini aktardı.