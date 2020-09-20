Danimarka'daki bir televizyon kanalında yayınlanan görüntüleri izleyenler adeta şoke oldu. Yayınlanan programda yetişkin kadın ve erkeklerden oluşan bir grup, küçücük çocukların önünde soyundu. Programın yayınlanmasının ardından skandal görüntülere tepki yağdı.

ÇIPLAK YETİŞKİNLERİ ÇOCUKLARA İZLETTİLER

Cinsel organlardaki kusursuzluğun konuşulduğu bölümde yetişkin kadın ve erkekler çocukların önünde soyundu.

Yetişkinlerin soyunmasının ardından sunucu, çocuklardan genital bölgeler de dahil çıplak yetişkinlere soru sormalarını istedi.

Programın yayınlanmasının ardından ülkede tartışmalar alevlendi.

Birçok Danimarkalı, programda yaşananları onaylamazken, o yaşlardaki çocukların seçilen konu hakkında konuşmasının uygun olmadığını söyledi.

YAPIMCILARDAN ŞOKE EDEN AÇIKLAMA

Konu hakkında açıklama yapan Danimarka Halk Partisi Sözcüsü Peter Skaarup da programın çocukları yozlaştırdığını belirterek "Çocukların bu yaşta erkeklerin ve kadınların cinsel organları hakkında konuşmaları için çok erken" dedi.

Programın yapımcıları ise programı çocuklara eğitim vermek amacıyla çektiklerini savundu.