Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 19.09.2020 07:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.09.2020 07:54
    ABONE OL

    Son dakika: 'da Abe'den tartışmalı tapınağa ziyaret

    Son dakika haberi... ’da Abe Şinzo, lıktan istifa ettiğini bildirmek üzere tartışmalı Yasukuni tapınağını ziyaret ettiğini belirtti. Tapınağın, 2. 'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı, ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

    AA
    Abe'den tartışmalı tapınağa ziyaret

    Sosyal medya hesabı Twitter'dan ziyaretini duyuran önceki Abe, tartışmalı tapınağa giderek, "savaş ölülerinin ruhlarına" makamından ayrıldığını aktardı.

    Abe mesajında, ¨Bugün Yasukuni tapınağını ziyaret ettim ve 16 Eylül'de başbakanlıktan istifa ettiğimi 'savaş ölülerinin ruhlarına' bildirdim.¨ dedi.

    İkinci kez göreve geldiği Aralık 2012'den bir yıl sonra, başbakan olarak tapınağa giden Abe, hem bölgelerinden sert tepki almış hem de müttefiki ABD'yi hayal kırıklığına uğratmıştı.

    Daha sonra görev süresi boyunca Abe, ülkesinin ve ile ilişkilerine zarar vermemesi için tapınağı bizzat ziyaret etmekten kaçınmıştı.

    Abe, bahar ve güz festivalleri ile 'nın İkinci 'nda teslim olduğu 15 Ağustos'un yıldönümlerinde, tapınağa düzenli törensel hediyeler sunuyordu.

    Tapınağın, 2. Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı, ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Japonya'da Abe'den tartışmalı tapınağa ziyaret
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri