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    • 09.09.2020 13:16
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'ye geçmiş olsun telefonu

    Son dakika haberine göre, Başkan , Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce başbakanlık görevini bırakacağını açıklayan Abe'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan Abe'ye geçmiş olsun telefonu

    Başkan , Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sonra Başbakanlık görevini bırakacağını açıklayan Abe'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda şifa bulması temennisinde bulundu.


    ELE ALINAN KONULAR
    Abe'ye Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür eden Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını ifade etti.

    Türkiye-Japonya arasındaki iş birliğinin her alanda derinleştirilmesi konusundaki kararlılığın yinelendiği görüşmede, bu yönde atılacak somut adımlar ele alındı.


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