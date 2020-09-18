



ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Türkiye, tansiyonun düşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye ile Yunanistan arasında üst düzey diplomatlar aracılığıyla görüşmeler gerçekleştiriliyor. 24-25 Eylül'de toplanacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz krizinde arabulucu olma çabasında olan Berlin arabuluculuğunda bir araya gelinmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Geçen ay hem Atina, hem Ankara'yı ziyaret eden AB dönem başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, temaslarında, tarafların Ege Denizi'nden kaynaklanan sorunların çözümü için 2002'de oluşturdukları ancak 2016'dan bu yana yapılamayan "istikşafi görüşmeler" mekanizmasını yeniden canlandırmayı amaçladı.