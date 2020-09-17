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    • 17.09.2020 10:11
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    Komisyon Başkanı Leyen'den küstah sözleri! 'ın alçaklıklarına göz yumdular

    ile arasında Ege ve 'de yaşanan gerilim sonrası sessizliğini koruyan Komisyon Başkanı ilk kez onuştu. Doğu Akdeniz konusunda beklendiği gibi Yunanistan'a arka çıkan Leyen, Türkiye'nin gerilimi artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini belirtti, Yunanistan'ın kural tanımayan tavrına ise değinmedi. Leyen, birçok konuda Türkiye karşıtı söylemleri ile tepki çekmişti.

    AA
    AB'den küstah Türkiye sözleri!

    'den değerlendirmesi: Birlikten uzaklaşıyor

    Her fırsatta Türkiye'yi AB'ye üyeliği ile olan ihtimaliyle tehdit eden AB Başkanı, Türkiye'nin gün geçtikçe AB'den uzaklaştığını söyledi.

    'deki gelişmeler konusunda şu ana kadar sessizliği ile dikkat çeken (AB) Komisyonu Başkanı sessizliğini bozdu.

    Ursula Von Der Leyen, Doğu Akdeniz krizi ile ilgili arka planda görüşmelerin sürdüğünü, Türkiye'ye yaptırım konusunun Avrupa Parlamentosu Genel Kurulundaki toplantıda ele alınmadığını söyledi.

    TÜRKİYE AB'DEN UZAKLAŞIYOR

    Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda şu ana kadar açıklama yapmayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Türkiye önemli bir komşu ve her zaman öyle olacak ancak harita üstünde yakın olsak da aramızdaki mesafenin büyüdüğü görülüyor" dedi.

    MÜZAKERELERE DEVAM ETMEK İÇİN...

    Türkiye'nin aday ülke statüsünü görmezden gelen bir söylem benimseyen Von der Leyen, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır. Son günlerde Türkiye'nin arama gemisinin limana dönmesi bu yöndeki olumlu bir adımdır. Tek taraflı adımlardan kaçınılması ve iyi niyetle müzakereleri devam ettirmek istikrar ve kalıcı çözüme tek çıkar yoldur" diye konuştu.

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