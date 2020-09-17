



Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye ile yaşanan gerilim Yunan medyasında da büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Yunanlı spiker Türk Silahlı Kuvvetlerine ait envanterleri anlatırken Yunanistan ve Avrupa'ya da mesajı veriyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen BORA füzesinin karadan karaya olduğunu belirten spiker, Türkiye'nin batı ile ilişkilerinin kopması haline BORA'nın gerçek menzilini kendilerine öğreteceklerini söyledi.