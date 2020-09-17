Son dakika: Koronavirüste 3.dalga şoku! Ülkenin yetkili ismi açıkladı!

Vakaların yüksek olması nedeniyle "kırmızı bölge" kategorisinde yer alan Tahran'daki hastanelerde son 24 saatte 720 kişinin tedavi altına alındığını ve bunlardan 147'sinin yoğun bakımda olduğunu aktaran Zali, "Tahran'da hem yatırılan hem de ayakta tedavi edilen koronavirüs hastalarında artış var. Aynı şekilde hayatını kaybedenler de artıyor. Öyle görünüyor ki Tahran'da üçüncü dalga başladı." diye konuştu.