Koronavirüs bitmeden yeni bir bakteri ortaya çıktı! Binlerce kişiye bulaştı! Brusella nedir, belirtileri nelerdir?

Brusella ayrıca, sığır, koyun, keçi, domuz, köpek gibi hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir hastalık olarak biliniyor. Patojen bakteriler vücuda enfekte hayvanın eti, sütü, idrarı veya dışkısı ile doğrudan temas sonucu girebiliyor,

Hastalığın belirtileri arasında ateş, yorgunluk terleme, kas, eklemler ve veya karında ağrıları, iştah ve kilo kaybı ile öksürük ve baş ağrısı gösteriliyor.