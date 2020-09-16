Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin en önemli aktörlerinden biri olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her gün Türkiye ile uğraşmaktan ülkesine ilgi göstermeyi unuttu. Ülke genelinde yaşanan koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle test merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Paris'in merkezindeki kuyrukta binlerce kişi test için sıra beklerken, vatandaşların kuyruktaki içler acısı hali kameralara yansıdı. Binlerce kişi güneşin alnında saatlerce koronavirüs testi için sırasının gelmesini bekledi.

Fransa'daki normalleşme sürecinde günlük koronavirüs vakalarında korkutan artış meydana geliyor. Özellikle Yaz mevsiminin gelişiyle kontrolsüz bir biçimde normalleşen Fransa'da günlük vaka sayısı 8 bine yaklaştı. 15 Eylül tarihinde açıklanan vaka sayılarına göre ülke genelinde 7 bin 852 kişinin test sonuçları pozitif olarak açıklanırken salgında. Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle can kaybı 30 bin 999'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 759'u yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 679 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 384 artışla 89 bin 891 oldu.

Ülkede yoğun bakımdakilerin sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.