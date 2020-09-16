Coronavirüs salgınında son durum: 67 hasta vefat etti
Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 110.412 testten 1.742 kişiye yeni tanı konuldu. 67 hasta hayatını kaybetti. 1.202 hasta ise iyileşti. Bakan Koca, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor" dedi.
Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 110.412 testten 1.742 kişiye yeni tanı konuldu. 67 hasta hayatını kaybetti. 1.202 hasta ise iyileşti. Bakan Koca, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor" dedi.