Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Coronavirüs salgınında son durum: 67 hasta vefat etti

    , dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 110.412 testten 1.742 kişiye yeni tanı konuldu. 67 hasta hayatını kaybetti. 1.202 hasta ise iyileşti. , "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor" dedi.

    67 hasta vefat etti
    Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 110.412 testten 1.742 kişiye yeni tanı konuldu. 67 hasta hayatını kaybetti. 1.202 hasta ise iyileşti. , "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor" dedi.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Coronavirüs salgınında son durum: 67 hasta vefat etti
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri