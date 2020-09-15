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    • 16.09.2020 00:07
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    Başkanı Trump 'ı 'ihanet' anlaşmasına ortak olmaya davet etti: "Doğru zamanda yapacaktır"

    Başkanı , basın mensupalarına yaptığı açıklamada, 'ın "doğru zamanda" 'le ilişkilerini normalleştirme anlaşması yapacağına inandığını söyledi.

    AA



    ABD Başkanı Trump, Philadelphia kentine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

    İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan "İbrahim Anlaşması"ndan övgüyle bahseden Trump, 7-8 ülkenin daha Tel Aviv'le ilişkilerini normalleştireceğini kaydetti.

    "SUUDİ ARABİSTAN KRALI İLE YENİ GÖRÜŞTÜM..."
    Trump, Suudi Arabistan'ın bu ülkeler arasında olup olmadığı şeklindeki bir soruya, "Suudi Arabistan Kralı ile yeni görüştüm. Doğru zamanda da onların da buna katılacağını (İsrail'le ilişkilerini normalleştireceğini) düşünüyorum. Bu çok önemli bir anlaşma ve diğer ülkelerin de yakın zamanda buna katılacağına inanıyorum." şeklinde yanıt verdi.

    Beyaz Saray'da sabah saatlerinde düzenlenen törende İsrail, BAE ve Bahreyn arasında "ilişkileri normalleştirme" anlaşmaları imzalanmıştı.
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