İsrail ve BAE ile İsrail ve Bahreyn arasında birer normalleşme anlaşması imzalanırken, 3 ülke "Abraham Accords (İbrahim Anlaşması)" adı verilen metne de ortak imza attı.

"YENİ ORTA DOĞU'NUN ŞAFAĞINDAYIZ"

Trump, imza töreninde yaptığı konuşmada, törene katılan liderlere teşekkür ederek, "Bugün, tarihin akışını değiştirmek için buradayız. Yıllar süren bölünme ve çatışmadan sonra, yeni Orta Doğu'nun şafağındayız." diye konuştu.

Varılan anlaşmalar ile "tüm inanç ve arka plandan kişilerin barış ve refah içinde yaşayacağı bir gelecek" için önemli bir adım attıklarını kaydeden Trump, İsrail ile Bahreyn ve BAE arasındaki anlaşmalara sadece 1 ay içinde varıldığını belirtti.

Trump, başka ülkelerin de İsrail ile barış anlaşmaları imzalayacağını belirterek, "İsrail, BAE ve Bahreyn karşılıklı büyükelçiler atayacaklar, turizmden, ticarete, sağlıktan güvenliğe kadar geniş yelpazedeki sektörler de güçlü iş birlikleri ve ortaklıklar kurmaya başlayacaklar." bilgisini paylaştı.

"VARILAN ANLAŞMALAR, BÖLGEDEKİ HALKLARIN GEÇMİŞİN BAŞARISIZ YAKLAŞIMLARINDAN KURTULMALARINI SAĞLADI"

Söz konusu 3 ülkenin "dost" olduğunu belirten Trump, "İbrahim Anlaşması, tüm dünyadaki Müslümanlara İsrail'deki kutsal mekanları ziyaret etme ve Mescid-i Aksa'da barış içinde ibadet etmenin de kapılarını açtı." diye konuştu.

Trump, varılan anlaşmaların, bölgede daha kapsamlı bir barış için temel oluşturacağının altını çizerek, "Yahudi ve Arapların düşman olduğu ve Mescid-i Aksa'nın saldırı altında olduğu yalanları nesilden nesile aktarıldığı yalanı bölgede ve tüm dünyada terör ve şiddetin yayılmasına yol açtı. Varılan bu anlaşmalar, bölgedeki halkların geçmişin başarısız yaklaşımlarından kurtulmalarını sağladı." dedi.

Başkanlık görevine geldikten sonra ilk yurt dışı ziyareti kapsamında, 54 Arap ve Müslüman ülkenin liderleri ile Suudi Arabistan'da bir araya geldiğini anımsatan Trump, oradaki konuşmasında söz konusu ülkelere birlik olma çağrısı yaptığını söyledi.