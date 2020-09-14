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    • Dünya
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    • 14.09.2020 12:24
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    Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: "Doğal hedeflerle atış yapmak için sabırsızlanıyorum"

    Son dakika haberi... 'ın ’ndaki Meclis Üyesi ve milli muhafız olan M.Y adlı Yunan vatandaşı kan donduran bir paylaşımda bulundu. M.Y, hesabından lere yönelik “Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

    DHA
    Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım!

    'ın lere yönelik ırkçı yaklaşım ve nefret söylemlerine bir yenisi daha eklendi.Yunanistan'ın 'ndaki Kalloni Nahiyesi Meclis Üyesi ve milli muhafız olarak görev yapan Yunanlı M.Y, hesabından mültecilere yönelik yaptığı paylaşım kan dondurdu. Sosyal medya hesabından askeri tatbikat atış alanında çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak tüyleri ürperten yazı yazan M.Y, "Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

    KİN VE NEFRET SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI
    Öte yandan, paylaşım nedeniyle savcılık söz konusu M.Y adlı milli muhafız görevlisinin silahını teslim etmediğini ve M.Y'nin " kin ve nefret suçundan" olayla ilgili cezai soruşturma başlatması üzerine gözaltına alındığını duyurdu.

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