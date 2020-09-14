Sahte kabadayı Macron da şımarık Miçotakis de yalpaladı. Atina ve Paris gazeteleri "bizi tehdit ediyor" çığlıkları attı. Ankara ise Komşu'yu yine diyaloğa çağırdı. Diplomasi kapısını açık bıraktı. Güçler dengesinde büyük oyuncu olduğunu kanıtladı.
BASIN PANİKTE
LE MONDE
Kavga aramayın
LE FIGARO
Macron'u uyardı
BFM TV
Kavga etmemeye çağırdı
LCI TV
Türkiye ile tartışmayın
PROTOTHEMA
Adalarda dolaşmayın
KATHIMERINI
Yeni tehditler
Twitter;
83 milyon seninle başkan
Komşu biraz korkmuş galiba
Macron kabadayısının sesi kesildi
Meis Adası'nı millet bahçesi yapalım
KO'MEDYA'
Başkan Erdoğan, haddini aşan Macron'u uyardı. Fransa'yı panik sardı. Le Monde gazetesi, Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıdı.
Türkiye, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdi. Batı'nın ve ABD'nin bölgedeki oyunlarını yerle bir etti. Sömürgeci zihniyet bir kez daha kendini gösterdi. Fransa Cumhubaşkanı Macron, ülkemizi ve Başkan Erdoğan'ı tehdit etti! Başkan Erdoğan ise Macron'a seslendi. "Senin şahsımla daha çok sorunun olur. Türk milletiyle uğraşma" dedi. O sözler, Avrupa'yı panikletti. Yunan ve Fransız medyası Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdi. Fransız Le Monde gazetesi, "Erdoğan, Macron'u tehdit etti" dedi. Yunan medyası ise Erdoğan'ın meydan okuduğunu söyledi.