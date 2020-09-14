Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan ve ’ya “akıllı olun” çağrısı yaptı, 'yı salladı!

    Başkan , ’de ayağımıza dolanan ve ’ya “akıllı olun” çağrısında bulundu. Sert uyarı ’yı salladı.

    Sahte kabadayı Macron da şımarık Miçotakis de yalpaladı. Atina ve gazeteleri "bizi tehdit ediyor" çığlıkları attı. ise Komşu'yu yine diyaloğa çağırdı. Diplomasi kapısını açık bıraktı. Güçler dengesinde büyük oyuncu olduğunu kanıtladı.



    BASIN PANİKTE

    LE MONDE
    Kavga aramayın

    LE FIGARO
    Macron'u uyardı

    BFM TV
    Kavga etmemeye çağırdı

    LCI TV
    ile tartışmayın

    PROTOTHEMA
    Adalarda dolaşmayın

    KATHIMERINI
    Yeni tehditler

    Twitter;

    83 milyon seninle başkan

    Komşu biraz korkmuş galiba

    Macron kabadayısının sesi kesildi

    Meis Adası'nı millet bahçesi yapalım



    KO'MEDYA'
    Başkan Erdoğan, haddini aşan Macron'u uyardı. 'yı panik sardı. gazetesi, Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıdı.



    Türkiye, 'de dengeleri değiştirdi. Batı'nın ve ABD'nin bölgedeki oyunlarını yerle bir etti. Sömürgeci zihniyet bir kez daha kendini gösterdi. Fransa Cumhubaşkanı Macron, ülkemizi ve Başkan Erdoğan'ı tehdit etti! Başkan Erdoğan ise Macron'a seslendi. "Senin şahsımla daha çok sorunun olur. Türk milletiyle uğraşma" dedi. O sözler, 'yı panikletti. Yunan ve Fransız medyası Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdi. Fransız Le Monde gazetesi, "Erdoğan, Macron'u tehdit etti" dedi. Yunan medyası ise Erdoğan'ın meydan okuduğunu söyledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Başkan Erdoğan Yunanistan ve Fransa’ya “akıllı olun” çağrısı yaptı, Avrupa'yı salladı!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri