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    • 15.09.2020 01:39
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    Son dakika: ’ta ’ye füzeli saldırı! Büyükelçiliğinde siren sesleri...

    Son dakika haberi... ’ın başkenti ’ta, Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı ’ye füzeli saldırı gerçekleştirildi. Füzeli saldırı sesi Bağdat’ın birçok noktasından duyulurken, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi.

    AA
    Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı!

    'ın başkenti 'ta, Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı 'ye füzeli saldırı gerçekleştirildi.

    KATYUŞA FÜZELERİYLE VURDULAR
    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

    Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.

    Füzeli saldırı sesi Bağdat'ın birçok noktasından duyulurken, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseldi.

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