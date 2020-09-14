Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'un sözlerine, "İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya, çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki 'Türk milletiyle değil ama bizim Erdoğan'la sıkıntımız var'. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim ama dinlemiyorsun. 'Bak, senin tarih bilgin de yok' dedim. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun.