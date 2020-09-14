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    • 15.09.2020 00:06
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    Karadeniz’de ile uçakları arasında gerilim!

    Karadeniz'de ile arasında gerilim yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de ABD’ye ait bombardıman uçaklarının uçuş gerçekleştirdiğini ve Rus savaş uçakları tarafından engelleme yapıldığını açıkladı.

    ABD ile Rus uçakları arasında gerilim!

    Karadeniz'de ile arasında gerilim yaşandı.

    STRATEJİK BOMBARDIMAN UÇAĞI
    Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında saat 14.00 sıralarında başlayan görüşmeyi tüm dünya kamuoyu yakından takip ederken, Karadeniz semalarında ise ABD'ye ait tipi stratejik bombardıman uçağı görüldü.

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğleden sonra radar sistemleri tarafından tespit edilen yabancı uçakların ardından Güney Askeri Bölgesi'nden 2 adet Su-27 ve 2 adet Su-30 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı aktarıldı.

    RUS SAVAŞ UÇAKLARI TARAFINDAN UZAKLAŞTIRILDI
    Bakanlık, Kırım açıklarında ABD'ye ait 3 adet B-52 tipi stratejik bombardıman uçağının tespit edildiğini ifade ederken, ABD uçaklarının Rus savaş uçakları tarafından uzaklaştırıldığı açıklandı. Savunma Bakanlığı uçakların önce hava sahasına yaklaştığını, ardından Romanya üzerinden bölgeden uzaklaştığını belirtirken, uçakların 'den kalkış yaptığı ve Karadeniz'e üzerinden geldiği aktarıldı.

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