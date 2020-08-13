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    • Dünya
    • 13.08.2020 09:40
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    • 13.08.2020 09:42
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    Son dakika: 'de gergin dakikalar! ve uçağı kafa kafaya geldi...

    Son dakika haberine göre; 'de keşif uçuşu gerçekleştiren uçağına, müdahale etti. Güney sınırlarına yaklaşan keşif uçağını uzun süre takip eden Rus savaş uçağı, herhangi bir temasta bulunmadı. ABD keşif uçağının tarafsız bölge uçuşunun sona ermesinin ardından Rus savaş uçağı bölgeden ayrıldı.

    Karadeniz'de gergin anlar! Rusya ve ABD uçağı...

    üzerinde keşif uçuşu yapan uçağı, sınırına yaklaştığı gerekçesiyle Rus SU-27 tipi askeri uçakla uzaklaştırıldı.

    ABD'nin Karadeniz üzerinde yaptığı keşif uçuşlarına bir yenisi daha eklenirken, Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi. Rusya Federasyonu Savunma Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing P-8 Poseidon tipi keşif uçağı Karadeniz üzerindeki tarafsız sularda uçuşunu gerçekleştirirken Rus sınırına yaklaştı.

    Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden kalkış yapan SU-27 tipi savaş uçağı Karadeniz üzerinde ABD uçağını takibe başladı. Rusya açıklamasında müdahale sonucu ABD uçağının kendi sınırlarını ihlal etmediğini duyururken, havada yaşanan gerilimin bir süre sonra sona erdiğini ifade etti.

    SU-27 savaş uçağının kendi hava üssüne döndüğü söylenirken Rus uçağının manevrasının uluslararası anlaşmalara uygun olarak gerçekleştiği savunuldu.

    Haberler Dünya Son dakika: Karadeniz'de gergin dakikalar! Rusya ve ABD uçağı kafa kafaya geldi...
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