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    • Dünya
    • 14.09.2020 13:52
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    • 14.09.2020 13:53
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    'deki provokasyonlarına doymayan bu sefer de 'yı hedef aldı!

    'de Oruş Reis'in çalışmalarını hazmedemeyen provokasyonlarına devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Yunanistan, bu kez de 'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı 'da ile tatbikat yapacağını duyurdu.

    DHA
    Yunanistan'dan Batı Trakya provokasyonu!

    'de gerilimi tırmandıran , 'da bu kez de ile ortak tatbikat yapma kararı aldı. Yunanistan basının flaş gelişme olarak duyurduğu haberde, Yunanistan ile ABD'nin Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu 'da (Petrohori) bölgesinde 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında ortak tatbikat yapacağını açıklandı.

    BATI TRAKYA'DA ABD İLE İLK TATBİKAT
    Öte yandan, Batı Trakya'da ilk kez ABD suna ait tankların Yunan ordusuna ile ortak tatbikat gerçekleştireceği de ifade edildi. Yunan medyasının haberine göre, ortak tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Avrupa kanadında görev yapan ABD'li üst düzey komutanların izleyeceği ifade edildi. Tatbikatı ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Selanik Başkonsolosu'nun da takip edeceği kaydedildi. Tatbikatta ABD ordusuna ait M1A2 Abrams tankları ve Yunan ordusuna ait LEO2HEL ile LEO2A4 tankları hareket halinde sabit hedeflere yönelik atışlar gerçekleştireceği kaydedildi.

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