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    • 10.09.2020 12:10
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    Son dakika: kampından 'e 200 çocuk tahliye edildi

    Son dakika haberine göre, 'ın ’ndaki kampında çıkan sonrası kalacak yerleri olmayan 200 çocuk ailelerinden ayrılıp, 'e getirildi.

    DHA
    Moria kampından 200 çocuk tahliye edildi

    'ın 'ndaki kampında çıkan sonrası kalacak yerleri olmayan 200 çocuk ailelerinden ayrılıp, 'e getirildi.

    Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangın sonrası Midilli havalimanından yaklaşık 200 çocuk dün gece yarısı uçakla Selanik'e tahliye edildi. Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampında 408 ailesi olmayan çocuğun bulunduğu ifade edildi. Öte yandan uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek, kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunuyor.

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