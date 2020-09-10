Sadece ABD değil tüm dünya ünlü gazetecinin ortaya döktüğü ses kayıtlarını konuşuyor... Bugüne dek ucu Nixon'a uzanan pek çok ABD Başkanı'yla röportajlara imza atan ünlü muhabir, toplam 18 telefon konuşmasından oluşan ses kayıtlarını ortaya döktü. Adı bugüne dek pek çok olayla anılan Trump ise yeni bir skandalla gündeme gelmekten kurtulamadı. İşte şok detaylar...
ABD Başkanı Donald Trump, salgın yaklaşık 200 bin Amerikalı'nın hayatına mal olmadan önce, bu yılın başlarında koronavirüsün ciddiyetini hem ABD halkının hem de tüm dünyanın önünde küçümsemişti.
Aylar boyunca maskeli görüntü vermeyen ABD Başkanı, 30 Ocak tarihinde ulusa sesleniş konuşmasında koronavirüs salgınının "kontrol altında" olduğunu düşündüklerini ileri sürmüştü.
Washington Post gazetesinin usta muhabirlerinden Bob Woodward'a özel olarak röportaj veren ABD Başkanı'nın ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Trump'ın koronavirüsün ölümcül doğası hakkındaki düşünceleri net bir şekilde duyuluyor.
Çarşamba günü öğleden sonra ortaya çıkan röportaj kayıtlarında, 'sahte haber' medyasının çoğunu nasıl küçümsediğinden bahseden Trump, gazeteci Woodward ile virüs hakkındaki düşüncelerini ve Kim Jong-un ile yaptığı özel görüşmeler hakkında özgürce konuşuyor.
Trump, gazetecilik hayatında röportaj yaptığı ABD Başkanları Nixon'a kadar uzanan ünlü gazeteciye, koronavirüsle ilgili "Bu ölümcül bir şey" ifadelerini kullanıyor.
Şubat ayında telefon üzerinden gerçekleştirilen röportajda, "Sadece nefes alıyorsunuz ve virüs size bulaşıyor. Bu çok hassas bir konu. Ayrıca da en ağır gripten bile daha ölümcül" dediği duyuluyor.
Washington Post'un da yazdığı gibi, Trump 28 Ocak'ta Oval Ofis'te virüs hakkında bilgi almıştı. Woodward'ın yazdığına göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien onu uyardı ve 'Bu, başkanlığınızda karşılaşacağınız en büyük ulusal güvenlik tehdidi olacak' ifadelerini kullandı.
O'Brien'ın yardımcısı Matthew Pottinger, tehdidin dünya çapında 50 milyonu öldüren 1918 grip salgını ile büyük benzerlik taşığını konusunda Trump'ı uyardı.
Trump ise 30 Ocak tarihinde ulusa sesleniş konuşmasında şu fadeleri kullandı: 'Salgını çok iyi kontrol ettiğimizi düşünüyoruz. Şu anda bu ülkede çok az sorunumuz var: Beş. Ve bu insanların hepsi başarılı bir şekilde iyileşiyor.'
Washington Post'a göre Woodward, Aralık ve Temmuz arasında Trump ile 18 toplam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Trump, ABD'li gazeteci Woodward'ın "Rage" (Öfke) yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Kovid-19'un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi" iddialarına yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önemsiz gösterdiği iddialarıyla ilgili, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik" dedi.
Bob Woodward'ın yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Kovid-19'un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi" iddialarına da şu yanıtı verdi:
"Paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin tribün lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik yaratmayı sevmiyorum. Tabii ki bu ülkeyi ya da dünyayı bir çılgınlığa götürmeyeceğim. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım bu."
ABD'nin Kovid-19 salgını ile "başarılı" bir mücadele yürüttüğünü ve yakın zamanda aşı ve ilaç anlamında büyük ilerleme kaydedeceklerini vurgulayan Trump, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik" dedi ve ekledi:
"Biz ortalığa çıkıp 'büyük bir problemimiz var' diye bağırarak insanları korkutmak istemedik. Acilen tüm dünyadan maske ve cerrahi önlük almaya başladık, çünkü bu malzemelerin fiyatlarının satın alamayacak kadar pahalı olmasını istemedik" dedi.
Trump, bu davranışının halkta güven kaybına yol açıp açmayacağının sorulması üzerine, "Ben bunun da halkın güveninin bir parçası olduğuna inanıyorum, bu tür durumlarda liderlik göstermek zorundasınız.Yapmak isteyeceğiniz son şey ise ülkede panik yaratmak olur" ifadelerini kullandı.
Salgının sorumlusunun Çin olduğunu vurgulayan Trump, "Woodward'ın şu an yaptığı bir siyasi saldırı" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Trump'ın Kovid-19 salgını önemsiz gösterdiği iddialarını reddetmişti.
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 29 bin 100 artışla 6 milyon 515 bin 538'e ulaştı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 488 artarak 194 bin 75'e çıktı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 797 bini, yapılan test sayısı 88 milyon 669 bini geçti.
En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 382 bin 518 vakayla Hindistan, 4 milyon 165 bin 124 vakayla Brezilya izliyor. ABD genelinde ise 744 bin 895 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 672 bin 619 vakayla Teksas ve 650 bin 92 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 102 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.