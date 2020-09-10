Sadece ABD değil tüm dünya ünlü gazetecinin ortaya döktüğü ses kayıtlarını konuşuyor... Bugüne dek ucu Nixon'a uzanan pek çok ABD Başkanı'yla röportajlara imza atan ünlü muhabir, toplam 18 telefon konuşmasından oluşan ses kayıtlarını ortaya döktü. Adı bugüne dek pek çok olayla anılan Trump ise yeni bir skandalla gündeme gelmekten kurtulamadı. İşte şok detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump, salgın yaklaşık 200 bin Amerikalı'nın hayatına mal olmadan önce, bu yılın başlarında koronavirüsün ciddiyetini hem ABD halkının hem de tüm dünyanın önünde küçümsemişti.