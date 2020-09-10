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    • 11.09.2020 05:23
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    • 11.09.2020 05:23
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    Başkanı 'a ABD'li bir şirkete satılması i verilen süreyi uzatmayacak

    Başkanı , 3 Kasım leri i kritik eyaletler arasında bulunan Michigan'a yapacağı ziyaret öncesi uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çinli ByteDance şirketine ait uygulamasına ABD'li bir şirkete satılması için verilen süreyi uzatıp uzatmayacağının sorulması üzerine Trump, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak. Şirkete 'e kadar verilen mühleti de uzatmayacağım." dedi.

    Trump o süreyi uzatmayacak!

    Başkanı , 3 Kasım leri i kritik eyaletler arasında bulunan Michigan'a yapacağı ziyaret öncesi uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Michigan valisi ile görüştüğünü ve kendisine okulların açılması gerektiğini söylediğini vurgulayan Trump, "Okullar açılmalı, bunun için valilerin iş birliğine ihtiyacımız var. valisi de bize destek vermeli." diye konuştu.

    "YA KAPATACAĞIZ YA DA ABD'Lİ BİR ŞİRKETE SATILACAK"
    Çinli ByteDance şirketine ait uygulamasına ABD'li bir şirkete satılması için verilen süreyi uzatıp uzatmayacağının sorulması üzerine Trump, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak. Şirkete 'e kadar verilen mühleti de uzatmayacağım." dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.

    Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından 'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.

    Açıklamada, uygulamanın ABD, , ve 'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.

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