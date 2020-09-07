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    • 07.09.2020 15:06
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    Son dakika: 'da dikkat çeken araştırma: Halkın büyük çoğunluğu ile diyalog istiyor

    Son dakika haberi! 'da yapılan bir kamuoyu araştırması, ülke halkının yüzde 69,8'inin ikili sorunların çözümü için ile diyalog kurulmasından yana olduğunu gösterdi.

    Yunanistan'da dikkat çeken araştırma

    Atina merkezli "Ta Nea" gazetesi, halkının ile yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı.


    YUNAN HALKI DİYALOGDAN YANA
    Gazetenin Türkiye ile gerginliğin giderilmesi için "diyalog yoluna gidilip gidilmemesi" yönündeki sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 69,8'i "evet, diyaloğa gidilmeli" yanıtını verdi.

    Araştırmaya katılanların 63,7'si, Türkiye ile gelecek dönemde "ciddi bir olay yaşanması" ihtimalinin "yüksek veya orta derecede" olduğunu düşünürken, katılımcıların 34,5'i bu ihtimalin "küçük veya hiç olmadığı" yönünde görüş bildirdi.

    Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı "askeri imkanlarını kullanması gerekip gerekmediği" sorusuna da araştırmaya katılanların yüzde 49,2'i "kullanmalı veya muhtemelen kullanmalı" cevabını verirken, katılımcıların yüzde 47,1'i ise bu soruyu "hayır veya muhtemelen hayır" şeklinde yanıtladı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Yunanistan'da dikkat çeken araştırma: Halkın büyük çoğunluğu Türkiye ile diyalog istiyor
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