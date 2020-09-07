Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.09.2020 10:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2020 10:21
    ABONE OL

    Son dakika: Rusya'dan flaş açıklaması: Biz hazırız

    Son dakika haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'deki durumun endişe verici olduğunu söyleyerek, bölge ülkelerini diyaloğa çağırdı.

    Rusya'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'ın en büyük gazetesi Phileleftheros'a mülakat verdi. Yarın Kıbrıs'ın güney tarafına ziyaret gerçekleştireceğini belirten Lavrov, "Rusya ve Türkiye arasında gelişen ilişkiler, hiçbir şekilde Moskova ile Lefkoşa arasındaki diyaloğu etkilemeyeceğine dair Kıbrıslı arkadaşlarıma güvence vermek istiyorum" dedi.

    ile Rum yönetimi arasında yaşanan sorunları çözmek için arabulucu olmaya sıcak baktıklarını belirten Lavrov, "Birleşmiş Milletler, Ankara ve Lefkoşa arasındaki sorunları çözmek için evrensel bir platform. Eğer her iki taraf da ilgilenirse, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız" diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Rusya'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Biz hazırız
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri