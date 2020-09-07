Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Coronavirüs önlemleri altında programlarına devam etti. Dün, Gülhane'de Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzenlenen sergiyi ziyaret etti. Pandemi nedeniyle ara verilen 28 Şubat temalı sergide, 16 sanatçının eserlerini inceledi. Ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Burada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi. Erdoğan, Libya'da sağlanacak barış ve huzurun komşu ülkeler ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin yararına olduğunu vurguladı.

HAFTER KÖŞEYE SIKIŞTI

Türkiye, darbeci Hafter'e karşı Libya'da ulusal hükümete destek verdi. Savunma sanayindeki başarılar ile hain Hafter, kontrolündeki bölgeleri birer birer kaybetti.