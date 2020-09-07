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    • 07.09.2020 12:15
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    • 07.09.2020 12:15
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    Son dakika: Orman ında mahsur kalanlar alevlerin ortasından le kurtarıldılar

    California'daki orman ı ve Huntington göllerinin yakınında hızla yayıldı, mahsur kalan 200'den fazla kampçı son anda bölgdeen alındı. Kampçıların 20'si yaralı halde hastaneye taşındı.

    Alevlerin ortasında yaşam mücadelesi! Helikopterle kurtarıldılar

    'nin California eyaletinde çıkan orman ı nedeniyle mahsur kalan 200'den fazla kampçının lerle kurtarıldığı bildirildi.

    BBC'nin haberine göre, eyaletin Fresno idari bölgesinde yer alan ve Huntington göllerinin yakınında cuma günü çıkan yangın yaklaşık 45 bin hektara hızla yayıldı.

    Yetkililer, ormanlık alanda mahsur kalan 200'den fazla kampçının kurtarıldığını, yaralanan 20 kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.

    Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgede yaşayanlar da tahliye edildi.

    California Valisi Gavin Newsom, pazar günü, orman yangınları nedeniyle eyalete bağlı 5 kasabada olağanüstü hal ilan etti.

    Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), California'nın bazı bölgelerinde "nadir, tehlikeli ve muhtemelen ölümcül" sıcaklıklar olabileceği uyarısında bulundu.

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