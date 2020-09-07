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    • 08.09.2020 06:11
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    Son dakika: Darbeci Hafter milisleri 'da 4'üncü kez i ihlal etti

    Son dakika haberine göre, su, darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milislerin ilan edilen i Sirte kentinde 4'üncü kez deldiğini duyurdu.

    Darbeci Hafter 4'üncü kez ateşkesi ihlal etti

    su Sözcüsü Muhammed Kununu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kahraman güçlerimizin bağlı kaldığı ilanından bu yana 4'üncü kez beklendiği şekliyle Hafter milisleri tarafından delinmiştir" ifadelerini kullandı.

    Kununu, terörist Hafter milislerinin Sirte'nin batısında konuşlanan kuvvetlere grad füzeleriyle saldırılar düzenlediğini kaydetti.

    "Kuvvetlerimiz tam seferberlik halindedir" diyen Kununu, Libya Başbakanı ve Başbakan Fayiz es-Serrac'tan uygun görülen zamanda cevap verilmek üzere talimat beklediklerini vurguladı.

    Kununu, ateşkesi ihlal eden son saldırı sonucunda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

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