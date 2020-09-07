Oxford aşısında flaş gelişme! İngiltere daha onay gelmeden...

Vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 296 bin 207'ye çıkarken, virüs saptanan 19 milyon 379 bin 478 kişi sağlığına kavuştu. Dünya koronavirüsle savaşırken Oxford aşısı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

AstraZeneca firmasının İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile ortak geliştirdiği korona virüsü aşısı için üretime başladığı açıklandı. Buna göre, aşının İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'daki denemelerinin henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, İngiliz hükümetinin 30 milyon dozluk ilk siparişi için üretim başladı.