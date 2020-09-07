İngiliz araştırma şirketi "OnePoll" corona virüsüne yönelik bir araştırma yaptı ve her 10 Amerikan vatandaşından 6'sının kendisini aşırı halsiz hissettiğini ifade etti. 2 bin katılımcının olduğu araştırmaya göre; karantinada neler yaptıkları ve bu süreçle nasıl baş ettikleri soruldu ve sonuçlar ortaya çıktı.