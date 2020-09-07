Profesör Pattou sunumunda, çalışma sonuçlarına ilişkin, "Kovid-19 pandemisinin başlangıcından birkaç ay sonra bu hastalığın obezitesi olan bireyler için taşıdığı risk çok belirginleşmişti. Verilerimiz hastalığın ağırlaşma olasılığının Beden Kitle İndeksi ile birlikte arttığını ve sonuçta yoğun bakımdaki ağır obezitesi olan Kovid-19 hastalarının hemen hemen tümünün vantilatöre bağlandığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Pattou ile arkadaşlarının yaptığı ve Lancet Diabetes & Endocrinology'de yayımlanan diğer analizler Lille Üniversitesi Hastanesinde incelenen hastalar arasında, yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının obezitesi olma olasılığının Kovid-19'u olmayanlara oranla 3 kat fazla olduğunu gösterdi.