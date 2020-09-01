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    • 01.09.2020 20:03
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    ABD Başkanı , "felç geçirdiği için hastaneye kaldırıldı" iddialarını yalanladı

    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı , geçen yıl "" geçirerek, hastaneye kaldırıldığı iddialarını ve rakibi 'ı işaret etti.

    Trump felç geçirip hastaneye mi kaldırıldı? Açıkladı

    Muhabiri Michael Schmidt, yazdığı yeni kitabında, Trump'ın geçen kasım ayında bir dizi geçirerek Walter Reed Sağlık Merkezine kaldırıldığını ve Başkan Yardımcısı 'e de Trump'a bir şey olması durumunda başkanlık koltuğu için hazır olmasının söylendiğini öne sürdü.

    Kitabın, söz konusu bölümlerinin basına sızmasının ardından Başkan , iddaları Twitter hesabından yalanladı.

    "FAVORİ BAŞKANINIZIM"

    Trump, "Asla bitmiyor! Şimdi de favori başkanınızın, benim, geçici felç geçirerek Walter Reed Sağlık Merkezine gittiğimi söylemeye çalışıyorlar. Bu söylenenler asla bu adayın başına gelmedi. Yalan haber." ifadesini kullandı.

    "BIDEN'IN İŞİ OLABİLİR"

    Öte yandan Trump, söz konusu iddialar için Demokratların başkan adayı 'ı hedef göstererek, "Belki de bu iddialar, başka bir partinin başkan adayına işaret ediyordur." dedi.

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