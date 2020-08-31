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    • 31.08.2020 17:09
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    Son dakika: 'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 187 bin 232'ye çıktı...

    Son dakika haberine göre, 'de yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 232'ye çıktı.

    Korkutan rakamlar açıklandı! Son 24 saatte...

    'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 232'ye çıktı.

    ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi 34 bin 543 artışla 6 milyon 175 bin 600'e ulaştı.

    Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 357 artarak 187 bin 232'ye çıktı.

    Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 425 bini, test yapılanlar ise 81 milyon 833 bini geçti.

    ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

    Öte yandan en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 862 bin 311 vakayla , 3 milyon 641 bin 48 vakayla izliyor.

    ABD genelinde ise 705 bin 866 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 638 bin 947 vakayla Teksas ve 621 bin 586 vakayla Florida takip ediyor.

    Ölü sayısında ise eyaleti 33 bin 21 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 187 bin 232'ye çıktı...
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