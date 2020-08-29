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    • 29.08.2020 11:24
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    'den terör örgütü /'ya istihbarat desteği! Gizli haberleşme ağı kurdular

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin () terör örgütü /'ya istihbarat teknikleri konusunda eğitimler vermek üzere 'ye çok sayıda ajan gönderdiği ortaya çıktı. Örgüte istihbari faaliyetlerde bulunmak üzere teknik ekipman da sağlayan BAE, YPG/PKK ile doğrudan iletişime geçtiği gizli bir haberleşme ağı kurdu.

    BAE'den YPG/PKK'ya istihbarat desteği

    AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 2017'de / ile gizli görüşmeler yapmaya başlayan , sonraki yıldan itibaren örgüt işgalindeki bölgelere istihbarat görevlilerini gönderdi.

    Bu dönemde belirlenen noktalara intikal eden BAE'li istihbarat yetkilileri, YPG/PKK'lı teröristlere espiyonaj, kontra-espiyonaj, sabotaj, eylemleri, sinyal istihbaratı, bilgi güvenliği ve iletişim ağları konusunda eğitim verdi.

    Söz konusu faaliyetler, Kamışlı, Haseke ve Deyrizor'da düzenlendi.

    Örgüte istihbari faaliyetlerde bulunmak üzere teknik ekipman da sağlayan BAE, YPG/PKK ile doğrudan iletişime geçtiği gizli bir haberleşme ağı kurdu.

    SUİKASTLER DÜZENLEDİLER
    AA muhabiri, belirli aralıklarla 'ye giderek örgüte istihbari destek veren BAE'li ajanlardan bazılarının kod isimlerine ulaştı.

    Abdullatif Abdulkadir Hamruş kod adlı ajan, Kamışlı'da YPG/PKK'da bilgi güvenliği ve sinyal istihbaratı alanında 1 yıl boyunca hem çalıştı hem de eğitim verdi.

    BAE'nin diğer bir ajanı Muhammed Abdulkadir el-Şehhi ise örgüt adına Suriye'de suikastler düzenledi.

    Ahmed Raşid Muhammed de, örgüte kriptoloji ve iletişim ağları konusunda eğitimler verdi.

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    Haberler Dünya BAE'den terör örgütü YPG/PKK'ya istihbarat desteği! Gizli haberleşme ağı kurdular
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