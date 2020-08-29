Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği iddia edilmişti! Korkunç emri verdi: Yaklaşanı vurun!

Ancak Kuzey Kore, bu söylentileri yalanlamak istercesine Kim'in fotoğraflarını dünyaya servis etti, liderlerinin sağ ve sağlıklı olduğunu herkese duyurmuş oldu. Kim Jong-un, bu kez de koronavirüs konusunda yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.