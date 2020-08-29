Haberler Galeri Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği iddia edilmişti! Korkunç emri verdi: Yaklaşanı vurun!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği iddia edilmişti! Korkunç emri verdi: Yaklaşanı vurun!

Kuzey Kore lider Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju, dünyanın en çok merak edilen ikilisi olabilir... Kuzey Kore'nin entresanlıklarla dolu lider Kim Jong-un'un geçtiğimiz günlerde komada olduğu iddia edilmişti. Ancak koma bir yana Kim Jong-un verdiği emirle dünyayı salladı.

29.08.2020 10:32 - Son Güncelleme: 29.08.2020 10:32
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği iddia edilmişti! Korkunç emri verdi: Yaklaşanı vurun!

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore ve lideri Kim Jong-un, dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. Kim Jong-un, geçtiğimiz günlerde uzun süre ortalarda görünmemesi yüzünden komaya girdiği, hatta öldüğü söylentileriyle gündeme gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği iddia edilmişti! Korkunç emri verdi: Yaklaşanı vurun!

Ancak Kuzey Kore, bu söylentileri yalanlamak istercesine Kim'in fotoğraflarını dünyaya servis etti, liderlerinin sağ ve sağlıklı olduğunu herkese duyurmuş oldu. Kim Jong-un, bu kez de koronavirüs konusunda yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği iddia edilmişti! Korkunç emri verdi: Yaklaşanı vurun!

Kuzey Kore geçen aya kadar ülkede hiç koronavirüs olmadığını iddia etmiş, ancak geçen ay ülkeye Güney Kore'den giren bir kişide virüs olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Kim Jong, birkaç gün önce hükümet yetkilileriyle bir toplantı yaparak ülkesinin covid-19'dan korunması için gerekli önlemlerin görüşüldüğü bir toplantı yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği iddia edilmişti! Korkunç emri verdi: Yaklaşanı vurun!

Radio Free Asia ve Kuzey Kore'den tanıkların bildirdiğine göre, acımasızlığıyla tanınan Kim Jong ülkeye koronavirüs girmesinin önüne geçmek için korkunç bir karar verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği iddia edilmişti! Korkunç emri verdi: Yaklaşanı vurun!

Kim jon-un, Kuzey Kore - Çin arasındaki sınıra 1 kilometreden fazla yaklaşan herkesin kim olduğuna bakılmadan sorgusuzca vurulmasını emretti!

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi gecesinin önüne geçen 5 saniye! Melania ve Ivanka Trump...
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi gecesinin önüne geçen 5 saniye! Melania ve Ivanka Trump...