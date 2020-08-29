Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği iddia edilmişti! Korkunç emri verdi: Yaklaşanı vurun!
Kuzey Kore lider Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju, dünyanın en çok merak edilen ikilisi olabilir... Kuzey Kore'nin entresanlıklarla dolu lider Kim Jong-un'un geçtiğimiz günlerde komada olduğu iddia edilmişti. Ancak koma bir yana Kim Jong-un verdiği emirle dünyayı salladı.
29.08.2020 10:32
- Son Güncelleme: 29.08.2020 10:32
Kuzey Kore geçen aya kadar ülkede hiç koronavirüs olmadığını iddia etmiş, ancak geçen ay ülkeye Güney Kore'den giren bir kişide virüs olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Kim Jong, birkaç gün önce hükümet yetkilileriyle bir toplantı yaparak ülkesinin covid-19'dan korunması için gerekli önlemlerin görüşüldüğü bir toplantı yaptı.
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