Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.08.2020 06:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2020 06:33
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan 'daki barış gücü askerleriyle ilgili flaş karar

    Son dakika haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (), 'daki barış gücü askerlerinin sayısını azaltma kararı aldı. , 1978 yılında ’in Lübnan'dan geri çekilmesininin ardından kuruldu. 42 yıldır Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL'in görev süresi her yıl yenileniyor.

    Lübnan'daki barış gücü askerleriyle ilgili flaş karar

    , 'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'nün () görev süresini bir yıl daha uzattı ancak 'nin baskısı ve kararı veto etme tehdidi üzerine misyondaki barış gücü askerlerinin sayısını azalttı.

    UNIFIL, son yıllarda hem ABD hem de 'in Hizbullah'ın faaliyetlerine karşı barış gücü gözlem görevini yerine getiremediği endişelerine maruz kaldı.

    Hizbullah'ın bölgedeki varlığı ve faaliyetlerinden rahatsız olan ve UNIFIL'e yıllardır gereğinden fazla kaynak ayrıldığını düşünen ABD, misyonun küçültülmesini talep etti.

    BMGK, bunun üzerine aldığı kararla barış gücü misyonunda görev yapan 15 bin asker sayısını 13 bine indirdi.

    Kararda aynı zamanda Lübnan hükümetine İsrail ile aralarında yer alan Mavi Hat'taki tüneller dahil BM barış gücü askerinin talep ettiği tüm alanlara hızlı, engelsiz ve tam erişim çağrısı yapılıyor.

    UNIFIL, 1978 yılında İsrail'in Lübnan'dan geri çekilmesininin ardından kuruldu. 42 yıldır Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL'in görev süresi her yıl yenileniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: BMGK'dan Lübnan'daki barış gücü askerleriyle ilgili flaş karar
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri