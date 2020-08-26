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    • 26.08.2020 09:21
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    • 26.08.2020 09:21
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    Son dakika: , Hizbullah'ına ait gözlem noktalarını vurdu

    Son dakika haberine göre, su, sınırdaki bir askerine ateş açılmasını gerekçe göstererek Hizbullah'ına ait bazı gözlem noktalarına hava saldırısı düzenledi.

    İsrail, Hizbullah'a ait gözlem noktalarını vurdu

    sundan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde sınırdaki bir askerine tarafından ateş açıldığı belirtildi.

    Olayda İsrail askerinin yaralanmadığı bildirilirken, açılan ateşe karşılık İsrail ordusuna ait saldırı helikopterlerinin sınırdaki Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

    Lübnan'da yaşanan her türlü olayla ilgili Beyrut yönetiminin sorumlu tutulduğuna vurgu yapılan açıklamada, sınırında getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı kaydedildi.

    İsrail ordusu, 2006'daki 2. Lübnan Savaşı'ndan bu yana ilk kez Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

    Lübnan sınırında dün akşam yaşanan güvenlik olayı nedeniyle İsrail ordusu, bölgedeki İsraillilere evlerinde kalmaları ve açık alanlardaki tüm aktiviteleri iptal etme çağrısı yapmıştı.

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