Putin'in yaptığı açıklamalar Reuters tarafından son dakika haberi olarak geçildi.

Vladimir Putin 6 Ağustos'ta yapılan ve Lukaşenko'nun galibiyetiyle sonuçlanan seçimlerden sonra gerginliklerin yaşandığı Belarus'la ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Putin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'nun kendisinden ülkesinde kullanılmak üzere özel bir polis gücü oluşturulmasını istediğini duyurdu.

Putin, kurulacak polis kuvvetinin şu an için kullanılmasına gerek olmadığını, gelecekte de olmamasını istediğini belirtti.

Putin, Belarus'taki gerginliğin yatışmaya başladığını ve şu an durumun stabil olduğunu da sözlerine ekledi.

Haberde, Lukaşenko'nun da Putin'e kurulacak polis kuvvetlerini durum kontrolden çıkmadığı sürece kullanmayacağı garantisi verdiği belirtildi.



